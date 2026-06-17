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Общество

В Росавиации заявили о благополучной посадке самолета, подавшего сигнал бедствия

Росавиация: летевший из Сочи в Архангельск самолет сел в аэропорту вылета
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, совершил благополучную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту.

17 июня около 23:00 по мск борт Smartavia с номером 5N164 подал сигнал 7700 над Черным морем. Этот код означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на самолете.

6 мая сообщалось, что самолет швейцарской авиакомпании SWISS, подавший сигнал бедствия в небе над Казахстаном, приземлился в аэропорту Алма-Аты. За день до этого самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker ВВС США, вылетевший с базы в ОАЭ, подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом. После вылета из Абу-Даби борт около двух часов кружил над заливом, затем передал сигнал 7700 и направился в сторону Катара.

Ранее самолет с пассажирами рухнул на дорогу в США.

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