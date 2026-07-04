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Общество

Почти 500 человек скончались в ДР Конго вследствие заражения вирусом Эбола

Минздрав: вирус Эбола унес жизни около 500 человек в ДР Конго
Arlette Bashizi/Reuters

Число погибших от вируса Эбола в Демократической Республике Конго приближается к пятистам. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на национальное министерство здравоохранения.

По данным издания на сегодняшний день зафиксировано 473 смертельных случая, связанных с заражением. Подтверждено 1,5 тысячи инфицированных, из них 628 госпитализированы. Под медицинским наблюдением находятся более 11,3 тысячи человек. Выздороветь удалось 213 пациентам.

Эпидемия была официально признана 15 мая в провинции Итури, расположенной на границе с Угандой и Южным Суданом. Впоследствии вирус перекинулся на восточные регионы — Северное и Южное Киву, а также проник в Уганду, где зафиксировано 20 подтвержденных случаев заболевания и два летальных исхода.

В начале июля Минздрав ДР Конго предупреждал, что лихорадка Эбола может затронуть еще две провинции.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией.

Ранее была названа сумма, необходимая для ликвидации вспышки Эболы в Африке.

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