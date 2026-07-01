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Общество

Медики заявили о возможности распространения Эболы по территории ДР Конго

Reuters: Эбола может распространиться на еще две провинции ДР Конго
Arlette Bashizi/Reuters

Лихорадка Эбола может распространиться еще на две провинции Демократической республики Конго (ДР Конго). Об этом, ссылаясь на министерство здравоохранения и заявление высокопоставленного чиновника, сообщает Reuters.

В провинции Чопо медики ведут наблюдение за людьми, контактировавшими с невыжившей беременной женщиной в зоне здравоохранения Ниания провинции Итури. Два человека, имевшие контакты с заболевшими Эболой в Ниании и помещенные в изоляцию для проведения тестов, бежали в провинцию Верхнее Уэле. Один из бежавших сдал положительный тест на вирус. В настоящее время оба бежавших обнаружены, и их возвращают в Нианию. Врачи разыскивают всех, с кем они могли иметь контакты.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Это 17-я вспышка заболевания. Против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в РФ.

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