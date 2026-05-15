В ДР Конго более 60 человек умерли от Эболы

В ДР Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, умерли 65 человек

В Демократической Республике Конго зафиксировали вспышку лихорадки Эбола. Об этом говорится в заявлении Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Очаг инфекции находится в районах Монгвалу и Рвампара. Известно, что от болезни умерли 65 человек.

Эбола (геморрагическая лихорадка Эбола) — это острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание. Оно сопровождается тяжелой интоксикацией, выраженным геморрагическим синдромом (множественными внутренними и внешними кровотечениями) и в зависимости от штамма приводит к летальному исходу в 30–90% случаев.

Вирус Эбола передается от диких животных, а затем распространяется среди людей. Среди начальных симптомов Эболы выделяют лихорадку, мышечные спазмы, головную боль и боль в горле.

В сентябре прошлого года Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго объявило о новой вспышке вируса Эбола в стране. Тогда сообщалось, что 15 человек не удалось спасти.

