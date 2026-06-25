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Общество

Для ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Африке требуется $1,4 млрд

Эксперт Касейя: Африке для ликвидации вспышки Эболы требуется $1,4 млрд
Media Lens King/Shutterstock/FOTODOM

Для эффективной борьбы с эпидемией лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК) потребуется $1,4 млрд. По словам руководителя Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ) Жана Касейи, эта сумма почти втрое превышает ранние прогнозы, пишет ТАСС.

Касейя подчеркнул, что без мобилизации данных средств локализовать вспышку будет невозможно. Значительная доля бюджета должна быть направлена на гуманитарные нужды, в частности, на повышение качества жизни в лагерях для беженцев. Глава организации предупредил, что обстановка на востоке ДРК крайне напряженная: вооруженный конфликт осложняет работу медиков, препятствуя изоляции больных и отслеживанию цепочек контактов с инфицированными.

Первоначально АЦКПЗ оценивали расходы на ликвидацию угрозы в $518 млн. На данный момент международные партнеры уже подтвердили готовность предоставить $910 млн.

Текущая вспышка инфекции началась в середине мая. В ДРК число подтвержденных случаев заболевания достигло 1 118, из них 291 привел к летальному исходу. В Уганде зафиксировано 20 зараженных. Наиболее сложная обстановка наблюдается в конголезской провинции Итури, а также в Северном и Южном Киву. В этих регионах активно действуют антиправительственные формирования, что привело к массовой миграции населения: более пяти миллионов человек были вынуждены сменить место жительства, и свыше миллиона из них в настоящее время пребывают в лагерях для перемещенных лиц.

Ранее Онищенко рассказал, почему лихорадка Эбола не может вызвать глобальную пандемию.

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