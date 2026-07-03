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Задержан мужчина, который может быть причастен к расправе с девочкой в Ленобласти

В Ленобласти поймали мужчину, который может быть причастен к расправе с девочкой
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области задержали водителя черной «Волги», который пытался скрыться от правоохранителей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Неподалеку от места, где нашли школьницу без признаков жизни, задержали водителя черной «Волги», который пытался скрыться от полиции. Стражам порядка пришлось устроить за ним погоню. В результате машина злоумышленника влетела в столб, тогда мужчину удалось поймать.

До этого стало известно, что в деле девочки появился подозреваемый. Этот человек несколько раз бывал в СНТ «Захожье», передвигался на темном автомобиле и пытался познакомиться с детьми на улице. Некоторым школьникам он делал комплименты.

Школьница пропала 2 июля, девочка ушла на опушку леса за грибами. Она выходила на связь вечером, после чего ее телефон оказался выключен. Позже ее нашли без признаков жизни со следами насилия, в том числе сексуального.

Ранее в Улан-Удэ без вести пропали двое детей девяти и пяти лет.

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