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Общество

Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения тела пропавшей в Ленобласти девочки

СК возбудил дело после обнаружения тела пропавшей в Ленобласти школьницы
Максим Блинов/РИА Новости

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тела пропавшей во время сбора грибов 12-летней девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ Ленинградской области.

Тело школьницы нашли в лесополосе в Тосненском районе области. По данным СК, смерть девочки носит насильственный характер. Проводится осмотр места происшествия, назначено проведение судебных экспертиз. Личность предполагаемого убийцы устанавливается.

Школьница пропала 2 июля, девочка ушла на опушку леса за грибами. Она выходила на связь вечером, после чего ее телефон оказался выключен. Позже по камерам удалось установить, что несовершеннолетняя вышла из леса и двигалась по территории садоводства, что произошло с ней дальше — неизвестно.

До этого в Кемеровской области нашли тело пропавшей 12-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Ранее в Улан-Удэ без вести пропали двое детей девяти и пяти лет.

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