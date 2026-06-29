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Общество

Двое детей бесследно пропали в российском регионе

В Улан-Удэ без вести пропали двое детей девяти и пяти лет
Максим Блинов/РИА Новости

В Улан-Удэ ищут без вести пропавших с 28 июня девятилетнюю девочку и пятилетнего мальчика. Информация опубликована на форуме поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

По данным поисковиков, девочка ростом 134 см, худощавого телосложения, с темно-русами волосами и карими глазами. В день исчезновения она была одета в темно-синюю футболку, черные шорты и розовые кроссовки.

Мальчик ростом 95 см, нормального телосложения, с темно-русами волосами и карими глазами. На нем были красная футболка, серые шорты и синие кеды.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей, просят сообщить об этом в правоохранительные органы или поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

9 июня в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа разыскивали пропавшую девочку 2016 года рождения, которая ушла гулять на озеро и не вернулась. Полицейские предпринимали все возможные меры по установлению обстоятельств произошедшего и поиску ребенка.

Ранее мальчик ушел из дома и утонул в реке, пока его отец смотрел сериал.

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