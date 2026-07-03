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В Ленобласти 12-летняя девочка отправилась собирать грибы и пропала

В Ленобласти разыскивают 12-летнюю девочку, ушедшую в лес за грибами
Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области ищут 12-летнюю девочку, которая отправилась в лес за грибами. Как стало известно 78.ru, школьница пропала в районе СНТ «Захожье» Тосненского района.

По словам ее матери, Милана последний раз выходила на связь около пяти часов вечера 2 июля и сообщила отцу, что находится на лесной опушке и собирает лисички. После этого ее телефон отключился.

Родители ждали возвращения дочери, но до дома девочка так и мне добралась. Позже по камерам удалось установить, что Милана вышла из леса и двигалась по территории садоводства, что произошло с ней дальше — неизвестно. В настоящее время поисками ребенка занимаются родственники и волонтеры.

Ранее красноярка вышла из дома с дочерью и загадочно пропала.

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