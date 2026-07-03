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Общество

Появился первый подозреваемый в деле о расправе над девочкой в Ленобласти

78.ru: в деле о расправе над девочкой в Ленобласти появился подозреваемый
Следком Ленинградской области/VK

Расправиться с девочкой в Ленобласти мог мужчина, который не проживает на территории садоводства. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, в деле появился первый подозреваемый. Этот человек несколько раз бывал в СНТ «Захожье». Он, как сообщается, ездил на темной машине.

При этом он подходил к детям на улице и пытался познакомиться. Некоторым школьникам он делал комплименты. Пострадал ли кто-то от его действий до девочки, не уточняется.

На мужчину обратили внимание после того, как неизвестный расправился с 12-летней девочкой. Несовершеннолетняя отправилась в лес, чтобы собирать грибы. В какой-то момент она разговаривала с отцом и рассказала, что находится на опушке. Позже она перестала выходить на связь.

Когда она не вернулась, начались поиски. По камерам удалось отследить ее путь. В результате ее нашли без признаков жизни. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что многодетный отец изнасиловал трехлетнюю девочку и расправился с ней в коровнике.

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