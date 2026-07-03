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На девочке, найденной в Ленобласти, предварительно, обнаружили следы сексуального насилия

Baza: на шее девочки, найденной в Ленобласти, заметили колото-резаные ранения
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

На шее девочки, которую без признаков жизни нашли в Ленобласти, обнаружили травмы. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, речь идет о колото-резаных ранениях. Помимо этого, обнаружили признаки сексуального насилия.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, 12-летняя пострадавшая росла в полной семье вместе с 18-летней сестрой. Вместе с родителями она жила в другом районе города, а в СНТ они приезжали на дачу.

2 июля школьница отправилась в лес за грибами, но домой так и не вернулась. По пути она разговаривала с отцом, но спустя некоторое время перестала отвечать на звонки.

Спустя некоторое время ребенка обнаружили в лесу без признаков жизни. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, виновника ищут. Подробности произошедшего неизвестны.

Однако сообщалось, что на территории СНТ видели мужчину на автомобиле. Он подходил к детям, делал им комплименты и пытался познакомиться.

Ранее школьника без признаков жизни обнаружили в московском пруду

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