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Общество

Эксперт оценил шансы Венесуэлы восстановиться после землетрясений

Экономист Шутерланд: Венесуэла не сможет восстановиться без международной помощи
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Венесуэла не располагает достаточными средствами для восстановления после разрушительных землетрясений без внешней помощи. Об этом РИА Новости заявил экономист Мануэль Шутерланд.

«У Венесуэлы нет ни международных резервов, ни специальных фондов для целей (восстановления — «Газета.Ru»), ни возможности перенаправить средства для покрытия этих расходов», — сказал эксперт.

По мнению Шутерланда, единственное, на что могут рассчитывать власти Венесуэлы, — это масштабная международная помощь.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых крупных в республике за последние сто лет.

В настоящий момент число жертв природного бедствия достигло 1430 человек. Власти страны зафиксировали 3142 семьи, оставшиеся без крова, для которых организованы временные убежища и предоставляется необходимая поддержка.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что медики провели более 12 тысяч выездных консультаций в пострадавших районах, более пяти тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.

Ранее сейсмологи оценили вероятность новых афтершоков в Венесуэле.

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