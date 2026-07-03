Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В части Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 60 населенных пунктов
Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в 60 населенных пунктах Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, речь идет о расширении зоны эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов региона.

«Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области», — написал чиновник.

Он уточнил, что обязательная эвакуация будет проводиться в 41 населенном пункте Шевченковской общины, 12 населенных пунктах Богодуховского района и семи населенных пунктах Дергачевской общины.

19 июня сообщалось, что украинские власти проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожья.

17 июня принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области Украины. Кроме того, в семи общинах района продолжается эвакуация взрослого населения.

Ранее Медведев предрек Украине потерю новых земель.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Выгодно ли отложить выход на пенсию в России? Ответ финансистов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!