В части Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 60 населенных пунктов

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в 60 населенных пунктах Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, речь идет о расширении зоны эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов региона.

«Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области», — написал чиновник.

Он уточнил, что обязательная эвакуация будет проводиться в 41 населенном пункте Шевченковской общины, 12 населенных пунктах Богодуховского района и семи населенных пунктах Дергачевской общины.

19 июня сообщалось, что украинские власти проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожья.

17 июня принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области Украины. Кроме того, в семи общинах района продолжается эвакуация взрослого населения.

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