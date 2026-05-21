Медведев предрек Украине потерю новых земель

Медведев: Украина скоро утратит новые земли
Екатерина Штукина/РИА Новости

Украина безвозвратно утратила более 20% территорий, которые достались ей после распада Советского Союза, и в дальнейшем может потерять еще больше. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

«[Украина], несомненно, скоро утратит новые земли», — выразил уверенность он.

Политик также сообщил о потере Украиной более половины своего населения. Он напомнил, что в 1991 году население страны в границах УССР составляло более 51,5 млн человек. По его словам, сегодня на подконтрольных Киеву территориях, по самым оптимистичным оценкам, осталось менее 23 млн человек, а некоторые аналитики и вовсе называют цифру 18 млн.

«За исторически короткий срок население сократилось более чем в два раза — это не просто кризис, это свидетельство биологической смерти нации», — резюмировал Медведев.

До этого зампред Совбеза РФ назвал семь признаков того, что Украина является failed state – несостоявшимся государством. В частности, об этом говорит то, что страна живет за счет внешнего финансирования и не может самостоятельно поддерживать финансовую и оборонную устойчивость. Среди прочего Медведев указал на то, что «большинство центральных органов власти на Украине отсутствуют», так как утратили свои полномочия, либо были сформированы с нарушением конституции. В связи с этим Украина живет в режиме «внешнего управления», отметил политик.

Ранее Медведев назвал Зеленского «больным наркоманом» с распадающейся личностью.

 
