На Украине начали выборочную эвакуацию населения в Запорожье

Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву Запорожья, а также населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

По его словам, подтверждена эвакуация мирных жителей из населенных пунктов, находящихся под контролем украинских властей в Запорожской области. Он уточнил, что наиболее масштабно она проводится в Орехове и Никополе Днепропетровской области. Кроме того, по его данным, эвакуация затронула и Запорожье, однако пока носит выборочный и частичный характер.

До этого Мурачев сообщал, что школы в подконтрольном ВСУ Запорожье оборудуются под укрепленные огневые позиции.

В середине мая ВСУ перебросили под Запорожье три подразделения Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и два сводных подразделения национальной гвардии.

Запорожье является административным центром Запорожской области, а также крупным промышленным и транспортным узлом на юге Украины. Город находится под контролем Киева и расположен недалеко от линии боевого соприкосновения.

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