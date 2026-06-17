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Общество

В Днепропетровской области принудительно эвакуируют десятки населенных пунктов

Ганжа: эвакуация семей началась в 23 населенных пунктах Днепропетровской области
Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

По его словам, это затронет около 3,8 тысячи детей. Кроме того, в семи общинах района продолжается эвакуация взрослого населения. Как отметил Ганжа, с начала проведения соответствующих мероприятий район уже покинули 49,5 тысячи человек.

14 июня Минобороны РФ сообщило, что быстрое продвижение войск «Южной» группировки в Константиновке, ДНР, заставило Киев начать эвакуацию ключевых предприятий и их сотрудников из Краматорска на запад Украины.

Ведомство уточнило, что с 9 июня украинские власти принудительно вывозят из города семьи с детьми до 17 лет. Кроме того, на запад Украины уже отправлены основные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами работников.

По данным министерства, сейчас в экстренном порядке ведется подготовка к эвакуации ряда других предприятий, в частности Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ) и завода «Энергомашспецсталь».

Ранее российские военные заявили о грозящей Киеву потере Славянско-Краматорской агломерации.

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