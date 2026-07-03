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Армия

ВСУ открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской

Балицкий сообщил о массированном артобстреле Каменки-Днепровской
Anatolii Stepanov/Reuters

В Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли массированный огонь по населенному пункту Каменка-Днепровская. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

«Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 14 взрывов», - написал он.

Он добавил, что сохраняется опасность новых ударов, поэтому попросил жителей соблюдать меры безопасности и без необходимости не выходить на улицы.

1 июля из-за атак украинских беспилотников приостановили автобусное сообщение с Энергодаром и Васильевкой в Запорожской области. Отмечалось, что это временные меры, принятые в целях безопасности населения в связи с высокой активностью БПЛА в регионе.

В Минтрансе также отмечали, что Киев продолжает целенаправленно атаковать автобусы и объекты транспортной инфраструктуры, создавая угрозу для жизни людей. Власти добавили, что ведут активную работу по согласованию с администрациями Энергодара, Васильевки, Каменки-Днепровской вопроса о скорейшем возобновлении маршрутов.

Ранее в Рыльске машина с сотрудниками районной администрации подорвалась на мине.

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