В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 75 пляжей Анапы, еще 11 проходят экспертизу. Об этом сообщили в кабмине РФ.

«В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов в акватории Черного моря не зафиксировано.

До этого генеральный директор детского курорта «Вита» Василий Димоев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что пляжи Анапы полностью готовы к туристическому сезону, а море пока «согревают» позитивным настроем.

С 1 июня в Анапе стартовал купальный сезон. По словам главы города Светланы Масловой, отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые вывели из опасной зоны. Для купания доступны Центральный пляж от Лечебного пляжа до Тополиного проезда у санатория «Бимлюк», пляжи сел Витязево и Сукко, Золотая бухта, Высокий берег, Малая бухта, пляж 40 лет Победы, а также пляжи поселка Большой Утриш. Купание на остальных пляжах будет разрешаться поэтапно, уточнила она.

Ранее стали известны самые востребованные у россиян направления для отдыха на море.