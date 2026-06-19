Стали известны самые востребованные у россиян направления для отдыха на море

RT: для морского отдыха этим летом россияне выбрали Адлер и Анапу

Среди россиян для летнего отдыха на море внутри страны безусловным лидером по спросу стал Адлер, на который пришлось 4,4% от общего числа бронирований. Об этом RT сообщает со ссылкой на данные исследования сервиса OneTwoTrip.

На втором месте – Сочи (2,5%), на третьем – Краснодар (1,9%). Кроме того, в число лидеров внутренних направлений попали также Анапа, Геленджик, Зеленоградск, Махачкала, Витязево, Светлогорск и Лоо (курортный микрорайон в Лазаревском районе Сочи).

Что касается расценок, то наиболее доступными оказались отели в Махачкале (6,7 тыс. рублей за ночь), а самыми дорогими – Зеленоградск и Светлогорск (13,4 тыс. рублей).

В среднем россияне бронируют летний отдых в городах-курортах на 4,9 дня.

Среди международных направлений первое место по спросу заняла Анталья (1,5 % бронирований). Далее следуют Батуми, Грузия (1,3%), и Дубай, ОАЭ (1,2%).

Ранее были названы бюджетные направления для отдыха россиян.