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Общество

В украинском Кривом Роге возник пожар

В украинском Кривом Роге вспыхнул пожар после взрывов
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

В Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины возник пожар. Об этом рассказал глава областной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось о взрывах в городе. На момент происшествия в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

2 июля российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Также в ведомстве рассказали, что среди поражённых объектов в Киеве — предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у Киева была «ужасная ночь», а российская атака стала «самой масштабной» с начала конфликта.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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