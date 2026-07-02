Число погибших при взрыве в Дамаске увеличилось до семи

Число погибших при взрыве в центре Дамаска увеличилось до семи, 22 человека пострадали. Об этом сообщил директор службы скорой помощи при Минздраве арабской республики Ахмед Баккур, его цитирует ТАСС.

«Несколько человек находятся в тяжелом состоянии», — сказал он.

Изначально сообщалось о четырех погибших и 11 раненых. Как писало сирийское государственное агентство SANA, взрыв прогремел в кафе на улице Ан-Наср.

В мае в квартале Эль-Вуруд в Дамаске был взорван микроавтобус. Водителя и пассажиров внутри транспортного средства не было, пострадали люди, которые находились неподалеку.

До этого автомобиль взорвался рядом с полицейским участком в городе Банну на северо-западе Пакистана. После взрыва на месте происшествия произошла перестрелка с предполагаемым злоумышленником. В результате происшествия пострадали три сотрудника правоохранительных органов — их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Еще 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее взрыв произошел в кемпинге в Франции.