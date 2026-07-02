Четыре человека погибли при взрыве в центре Дамаска

SANA: в Дамаске из-за взрыва в кафе погибли четыре человека

Жертвами взрыва в центре Дамаска стали четыре человека. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на директора управления скорой помощи Сирии Ахмад аль-Баккура.

По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. По данным агентства, взрыв прогремел в кафе на улице Ан-Наср.

В мае в квартале Эль-Вуруд в Дамаске был взорван микроавтобус. Водителя и пассажиров внутри транспортного средства не было, пострадали люди, которые находились неподалеку.

До этого автомобиль взорвался рядом с полицейским участком в городе Банну на северо-западе Пакистана. После взрыва на месте происшествия произошла перестрелка с предполагаемым злоумышленником. В результате происшествия пострадали три сотрудника правоохранительных органов — их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Еще 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее взрыв произошел в кемпинге в Франции.