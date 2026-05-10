В Сирии произошел взрыв, пострадали пять человек

Взрыв прогремел в одном из районов сирийской столицы, пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство SANA.

Утверждается, что в квартале Эль-Вуруд был взорван микроавтобус. Водителя и пассажиров внутри транспортного средства не было, пострадали люди, которые находились неподалеку.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Причины инцидента пока неизвестны.

До этого автомобиль взорвался рядом с полицейским участком в городе Банну на северо-западе Пакистана. По данным агентства, после взрыва на месте происшествия произошла перестрелка с предполагаемым злоумышленником. Известно, что в результате ЧП пострадали три сотрудника правоохранительных органов — их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Еще 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы.

5 мая в Малоярославце Калужской области обрушилось здание общежития, предварительной причиной стал взрыв газа. Пострадали два человека.

Ранее взрыв произошел в кемпинге в Франции.

 
