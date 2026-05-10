В Сирии произошел взрыв, пострадали пять человек

SANA: пять человек пострадали в результате взрыва в Дамаске

Взрыв прогремел в одном из районов сирийской столицы, пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство SANA.

Утверждается, что в квартале Эль-Вуруд был взорван микроавтобус. Водителя и пассажиров внутри транспортного средства не было, пострадали люди, которые находились неподалеку.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Причины инцидента пока неизвестны.

