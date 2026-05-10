В Пакистане взорвался автомобиль у полицейского участка

Reuters: 12 человек не спасли после взрыва автомобиля в пакистанском Банну

Автомобиль взорвался рядом с полицейским участком в городе Банну на северо-западе Пакистана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, после взрыва на месте происшествия произошла перестрелка с предполагаемым злоумышленником. Известно, что в результате ЧП пострадали три сотрудника правоохранительных органов — их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Еще 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы.

Другая информация пока не поступала.

6 февраля в шиитской мечети в столице Пакистана произошел теракт. Смотритель мечети рассказал, что трое злоумышленников ворвались в здание и ранили охранника. После этого произошел взрыв. В результате пострадали 169 человек, еще 31 раненого спасти не удалось.

На следующий день газета The News написала, что стражи порядка задержали организатора нападения на мечеть в Исламабаде. Также были пойманы трое его пособников. В публикации подчеркивалось, что организатор теракта был связан с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) и прошел подготовку в Афганистане.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Исламабаде.