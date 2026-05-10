Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Пакистане взорвался автомобиль у полицейского участка

Reuters: 12 человек не спасли после взрыва автомобиля в пакистанском Банну
Ehsan Khattak/Reuters

Автомобиль взорвался рядом с полицейским участком в городе Банну на северо-западе Пакистана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, после взрыва на месте происшествия произошла перестрелка с предполагаемым злоумышленником. Известно, что в результате ЧП пострадали три сотрудника правоохранительных органов — их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Еще 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы.

Другая информация пока не поступала.

6 февраля в шиитской мечети в столице Пакистана произошел теракт. Смотритель мечети рассказал, что трое злоумышленников ворвались в здание и ранили охранника. После этого произошел взрыв. В результате пострадали 169 человек, еще 31 раненого спасти не удалось.

На следующий день газета The News написала, что стражи порядка задержали организатора нападения на мечеть в Исламабаде. Также были пойманы трое его пособников. В публикации подчеркивалось, что организатор теракта был связан с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) и прошел подготовку в Афганистане.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Исламабаде.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!