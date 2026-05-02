Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Взрыв произошел в кемпинге в Франции, есть пострадавшие

BFM: пять человек ранены при взрыве в кемпинге во Франции
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Взрыв произошел в арендуемом домике в кемпинге на северо-западе Франции. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе и дети, сообщил телеканал BFM.

«Пять человек, из которых четверо дети, пострадали при взрыве в переносном доме в кемпинге в Пенестен», — говорится в публикации.

Двое детей получили сильные ожоги и находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что инцидент произошел 1 мая, когда 62-летняя женщина, арендовавшая домик, открыла дверь. В результате приток воздуха спровоцировал взрыв баллона с газом. Кроме женщины, пострадали дети от 8 до 13 лет. Все пострадавшие были доставлены по воздуху в больницу Нанта, где им оказывают необходимую помощь. По факту произошедшего организовано расследование.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошел взрыв в многоэтажном доме. В трехкомнатной квартире на Петергофском шоссе детонировал туристический газовый баллон, с которым играли дети, оставленные без присмотра родителей. Пострадавших доставили в больницу с отравлением продуктами горения и легкими ожогами.

Ранее в Риме произошел взрыв газа.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
