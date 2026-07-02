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Общество

Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве

Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве над частью Финского залива
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление ВВС страны.

Причина введения ограничений не называется.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что шесть беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией региона. По его словам, в области продолжается боевая работа.

Правительство России с 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Под ограничения попали переходы «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский», «Светогорск» (Финляндия), «Печоры-Псковские» (Эстония) и «Пыталово» (Латвия).

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что власти Финляндии, вероятно, «сошли с ума», раз разрешили пролет дронов ВСУ над территорией страны для нанесения ударов по России.

Также политик предостерегал их, что использование украинской стороной воздушного пространства Финляндии может привести к ответу России.

Ранее в Финляндии испугались российских войск на границе.

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