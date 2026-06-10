Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

«Сошли с ума»: стало известно о крайне опасной игре Финляндии в отношении России

Политик Мема: финские власти сошли с ума, открыв небо страны для дронов ВСУ
Shutterstock

Власти Финляндии, вероятно, «сошли с ума», раз разрешили пролет украинских дронов над территорией страны для нанесения ударов по России. Такое мнение высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

Он отметил, что прилагает усилия для того, чтобы удержать Финляндию от прямой конфронтации с Россией.

«Но финское руководство, кажется, потеряло голову», — написал он.

Мема отметил, что Европа должна работать на благо мира, но на деле «работает на благо войны».

До этого Армандо Мема предостерег власти Финляндии, что использование украинской стороной воздушного пространства страны может привести к ответу России. По его словам, оказывая Украине военную поддержку, Финляндия не становится более безопасной, напротив, риск российского ответа только возрастает.

Аналогичное мнение высказывал депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнел. Он предрек Финляндии новые инциденты с нарушением воздушного пространства страны, если атаки продолжатся и их количество останется высоким.

Ранее Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!