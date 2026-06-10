«Сошли с ума»: стало известно о крайне опасной игре Финляндии в отношении России

Власти Финляндии, вероятно, «сошли с ума», раз разрешили пролет украинских дронов над территорией страны для нанесения ударов по России. Такое мнение высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

Он отметил, что прилагает усилия для того, чтобы удержать Финляндию от прямой конфронтации с Россией.

«Но финское руководство, кажется, потеряло голову», — написал он.

Мема отметил, что Европа должна работать на благо мира, но на деле «работает на благо войны».

До этого Армандо Мема предостерег власти Финляндии, что использование украинской стороной воздушного пространства страны может привести к ответу России. По его словам, оказывая Украине военную поддержку, Финляндия не становится более безопасной, напротив, риск российского ответа только возрастает.

Аналогичное мнение высказывал депутат от Национальной коалиционной партии Ярно Лимнел. Он предрек Финляндии новые инциденты с нарушением воздушного пространства страны, если атаки продолжатся и их количество останется высоким.

Ранее Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии.