Украинские дроны атаковали Ленинградскую область

Дрозденко: шесть БПЛА сбиты над Ленинградской областью

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над территорией Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он добавил, что в области продолжается боевая работа.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны в ночь на 1 июля сбили 179 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

В ночь на 30 июня мэр Москвы несколько раз заявлял об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к российской столице. К утру дежурные средства противовоздушной обороны сбили 61 дрон. По его словам, каждый раз на места падения обломков БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов высказался о защите от атак украинских БПЛА.