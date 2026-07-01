Женщиной, тяжело раненой при покушении в Монако на украинского олигарха Вадима Ермолаева, является Анна Насобина. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Nice Matin.

46-летняя Насобина сейчас находится в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь. При взрыве она лишилась ноги и ступни второй ноги.

По сведениям украинских СМИ, отец Насобиной занимал пост первого заместителя прокурора Днепропетровской области.

1 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что покушение на Ермолаева мог курировать первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Власти княжества заявили, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории княжества.

Ермолаев входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии Forbes, его состояние в 2021 году оценивалось в $220 млн. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В конце декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции.

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к взрыву в Монако.