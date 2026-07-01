В Астрахани выросло число диагностированных случаев сальмонеллеза

Число заболевших сальмонеллезом после употребления рыбных котлет из гастронома «Михайловский» в Астрахани выросло до 25. О росте лабораторно подтвержденных случаев заболевания сообщил областной минздрав на своей странице в VK.

По сравнению со вчерашним днем количество пациентов, у которых диагностирован сальмонеллез, увеличилось на трех человек. Из них 18, включая троих детей, лежат в инфекционной городской больнице.

«В ходе лабораторной диагностики у 23 пациентов, в том числе шестерых детей, молекулярно-генетическим методом (ПЦР) подтвержден сальмонеллез», — уточнили в астраханском областном министерстве здравоохранения.

Еще двоим заболевшим диагноз ставился на основании клинической картины течения сальмонеллеза и по эпидемиологическим показателям.

Все госпитализированные больные находятся в состоянии средней степени тяжести без угрозы жизни, добавили в минздраве.

По факту массового заражения сальмонеллезом в Астрахани возбуждено уголовное дело. Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения в цеху, где готовились котлеты из судака, впоследствии поступавшие на продажу в гастроном «Михаловский».

Ранее астраханский Роспотребнадзор закрыл гастроном после массового отравления.