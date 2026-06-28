Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Астраханский Роспотребнадзор закрыл гастроном после массового отравления

В Астрахани Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза
Виталий Тимкив/РИА Новости

Специалисты управления Роспотребнадзора Астраханской области локализуют очаг сальмонеллеза после массового отравления. О ходе расследования рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина «Михайловский» в Астраханской области. Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что все заболевшие получают медицинскую помощь.

Горожане с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в больницы с 24 июня. Вчера сообщалось, что пострадавших 14. В одном случае болезнь завершилась летальным исходом: не выжила 62-летняя женщина.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки цеха, где изготавливали котлеты из судака, Роспотребнадзор выявил нарушения технологического процесса и отсутствие маркировки на разделочном инвентаре.

Среди пострадавших оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области. Первым в больницу с признаками отравления поступил семилетний мальчик из Москвы, затем госпитализировали его родителей.

Выяснилось, что цехом по производству готовой еды и гастрономом, где она продавалась, владеет один и тот же предприниматель.

Ранее стала известна причина нарушений в цеху, котлетами которого отравились астраханцы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Зумеры не хотят «худеть к лету». Ради чего ходит в зал современная молодежь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!