Астраханский Роспотребнадзор закрыл гастроном после массового отравления

Специалисты управления Роспотребнадзора Астраханской области локализуют очаг сальмонеллеза после массового отравления. О ходе расследования рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина «Михайловский» в Астраханской области. Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что все заболевшие получают медицинскую помощь.

Горожане с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в больницы с 24 июня. Вчера сообщалось, что пострадавших 14. В одном случае болезнь завершилась летальным исходом: не выжила 62-летняя женщина.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки цеха, где изготавливали котлеты из судака, Роспотребнадзор выявил нарушения технологического процесса и отсутствие маркировки на разделочном инвентаре.

Среди пострадавших оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области. Первым в больницу с признаками отравления поступил семилетний мальчик из Москвы, затем госпитализировали его родителей.

Выяснилось, что цехом по производству готовой еды и гастрономом, где она продавалась, владеет один и тот же предприниматель.

Ранее стала известна причина нарушений в цеху, котлетами которого отравились астраханцы.