Стало известно о состоянии госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани

Госпитализированные с подозрением на сальмонеллез в Астрахани находятся в состоянии средней тяжести. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

«Состояние госпитализированных средней степени тяжести», - сказал собеседник агентства.

С 24 по 27 июня за помощью стали обращаться горожане, которые, предположительно, съели рыбные котлеты, изготовленные в одном из предприятий общественного питания.

Проверка Роспотребнадзора, проведенная из-за вспышки сальмонеллеза, выявила многочисленные нарушения. Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По последним данным, в больницах находятся 23 человека, включая годовалую девочку. Также стало известно, что 52-летняя пациентка с сальмонеллезом не выжила. После этого была госпитализирована еще одна пострадавшая.

Ранее СК показал видео из цеха, где готовились ставшие причиной болезни котлеты.