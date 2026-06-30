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Общество

В Астрахани возросло число отравившихся продукцией гастронома

Число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани увеличилось до 35
Shutterstock

Число отравившихся после употребления продукции гастронома «Михайловский» в Астрахани увеличилось до 35 человек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«По состоянию на утро вторника число получивших отравление после употребления продукции гастронома увеличилось до 35, среди них 7 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за ночь с признаками отравления были госпитализированы пять человек.

27 июня более 20 человек отравились готовой едой в Астрахани. У всех лабораторно подтвердился сальмонеллез. По предварительным данным, причиной вспышки инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома, приготовленные с нарушениями. Ранее некоторые жители жаловались на снижение качества продукции и даже жука в готовом блюде. При этом директор магазина уверен: его компанию хотят очернить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пенсионерка отравила дочь и четырех внуков.

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