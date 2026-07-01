В Волгоградском кафе, где отравились 30 человек, выявили десятки нарушений

Россельхознадзор: в кафе в Камышине, где отравились люди, выявили 43 нарушения

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявили более 40 нарушений в кафе в Камышине Волгоградской области, где произошло массовое отравление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проведено 78 наблюдений <...> в компонентах «Меркурий» и «Цербер» и 95 выездных обследований. По результатам данной работы выявлено 43 нарушения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе анализа определены производители и поставщики продукции животного происхождения, которая могла повлечь заболевание сальмонеллезом. Кроме того, ведомством выявлено несколько фактов несоблюдения предпринимателем сроков гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов, следует из сообщения.

О массовом отравлении стало известно в середине июня этого года. По данным местных СМИ, в больницу с признаками сальмонеллеза были госпитализированы 16 человек, в том числе пятеро детей. Позднее стало известно, что число отравившихся увеличилось до 30.

В региональной прокуратуре возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Вскоре Волгоградский областной суд закрыл заведение на 60 суток.

Ранее в Пятигорске кафе закрыли почти на три месяца после массового отравления.