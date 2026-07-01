Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Волгоградском кафе, где отравились 30 человек, выявили десятки нарушений

Россельхознадзор: в кафе в Камышине, где отравились люди, выявили 43 нарушения
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявили более 40 нарушений в кафе в Камышине Волгоградской области, где произошло массовое отравление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проведено 78 наблюдений <...> в компонентах «Меркурий» и «Цербер» и 95 выездных обследований. По результатам данной работы выявлено 43 нарушения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе анализа определены производители и поставщики продукции животного происхождения, которая могла повлечь заболевание сальмонеллезом. Кроме того, ведомством выявлено несколько фактов несоблюдения предпринимателем сроков гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов, следует из сообщения.

О массовом отравлении стало известно в середине июня этого года. По данным местных СМИ, в больницу с признаками сальмонеллеза были госпитализированы 16 человек, в том числе пятеро детей. Позднее стало известно, что число отравившихся увеличилось до 30.

В региональной прокуратуре возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Вскоре Волгоградский областной суд закрыл заведение на 60 суток.

Ранее в Пятигорске кафе закрыли почти на три месяца после массового отравления.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!