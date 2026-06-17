В Волгоградской области закрыли кафе «ЕвроАзия» после отравления посетителей

Волгоградский областной суд вынес решение о приостановлении работы кафе «ЕвроАзия» на 60 суток после отравления посетителей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения приостановлена деятельность по оказанию услуг общественного питания в кафе «ЕвроАзия», — говорится в заявлении.

Владелец кафе признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ.

О массовом отравлении стало известно накануне. По данным местных СМИ, в больницу с признаками сальмонеллеза были госпитализированы 16 человек, в том числе пятеро детей. Позднее стало известно, что число отравившихся увеличилось до 30.

В региональной прокуратуре заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В начале июня Зюзинский районный суд Москвы приостановил работу одного из ресторанов сети «Якитория» на 90 суток после выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Причиной проверки стало отравление посетителей — две семьи с детьми пострадали от кишечной инфекции после заказа роллов.

Ранее в Пятигорске кафе закрыли почти на три месяца после массового отравления.