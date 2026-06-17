В Волгоградской области возросло число отравившихся в суши-баре

РИА: в Камышине число отравившихся в суши-баре увеличилось до 30

В Камышине Волгоградской области число отравившихся в суши-баре «ЕвроАзия» увеличилось до 30. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Число обратившихся за медпомощью после употребления суши в кафе в Камышине увеличилось до 30 человек», — говорится в сообщении.

О массовом отравлении стало известно накануне. По данным местных СМИ, в больницу с признаками сальмонеллеза были госпитализированы 16 человек, в том числе пятеро детей. В региональной прокуратуре заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В начале июня Зюзинский районный суд Москвы приостановил работу одного из ресторанов сети «Якитория» на 90 суток после выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Причиной проверки стало отравление посетителей — две семьи с детьми пострадали от кишечной инфекции после заказа роллов.

Ранее в Пятигорске кафе закрыли почти на три месяца после массового отравления.