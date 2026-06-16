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Общество

В Волгоградской области произошло массовое отравление в популярном суши-баре

V1: 16 посетителей суши-бара в Камышине попали в больницу с сальмонеллезом
Shutterstock

Массовое отравление произошло в суши-баре «ЕвроАзия» в Камышине Волгоградской области. Об этом сообщает V1.ru.

По данным портала, в больницу с признаками сальмонеллеза госпитализированы 16 человек, в том числе пятеро детей.

Все пострадавшие незадолго до ухудшения самочувствия ели блюда в суши-баре «ЕвроАзия».

Как сообщили в региональной прокуратуре, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время деятельность заведения приостановлена. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и проверяют соблюдение санитарных норм.

4 июня Зюзинский районный суд Москвы приостановил работу одного из ресторанов сети «Якитория» на 90 суток после выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Причиной проверки стало отравление посетителей — две семьи с детьми пострадали от кишечной инфекции после заказа роллов. Заказ компания друзей сделала вечером 23 мая в заведении на бульваре Дмитрия Донского. На следующий день отец одного из семейств и его восьмилетняя дочь почувствовали себя плохо: у них начались рвота, диарея, боли в животе и высокая температура. Девочке несколько раз вызывали скорую, а потом госпитализировали из-за риска обезвоживания. Лабораторно у ребенка диагностировали сальмонеллез.

Семья направила в ресторан досудебную претензию почти на 1 миллион рублей, включив стоимость заказа, расходы на лечение и анализы, а также компенсацию морального вреда. В ресторане извинились и предложили обратиться в страховую компанию.

Ранее в Пятигорске кафе закрыли почти на три месяца после массового отравления.

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