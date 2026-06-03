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Общество

В Пятигорске кафе закрыли почти на три месяца после массового отравления

Суд приостановил работу кафе в Пятигорске на 80 суток из-за массового отравления
Shutterstock/FOTODOM

Суд приостановил работу кафе в курортном Пятигорске на 80 суток после массового отравления посетителей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Ставрополья.

По данным ведомства, в ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений. Постановлением суда деятельность кафе временно приостановлена на 80 суток, говорится в сообщении.

«Постановление не вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе.

О госпитализации посетителей кафе в Пятигорске с кишечной инфекцией стало известно 31 мая. Первоначально речь шла о девяти пострадавших, однако количество отравившихся выросло до 70 человек, заявили в Минздраве Ставропольского края. В ведомстве уточнили, что 59 человек госпитализированы, 11 получили помощь амбулаторно.

Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Роспотребнадзоре сообщили, что у посетителей обнаружили маркеры сальмонеллы.

Ранее в Красноярске кадетский корпус закрыли из-за вспышки кишечной инфекции.

 
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