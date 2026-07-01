Экс-советника курского губернатора оштрафовали по иноагентской статье

Бывшего советника курского губернатора — блогера Романа Алехина (признан в РФ иностранным агентом) — оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом он сам рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости».

В конце июня на него составили два протокола по статье о нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП). По одному из них — о непредоставлении сведений в «уполномоченный орган» — Промышленный районный суд Курска сегодня приговорил Алехина к штрафу.

Блогер пояснил, что не собирался нарушать закон и направил в министерство юстиции все отчеты, но опоздал по срокам. Назначенный ему штраф — минимальное наказание по указанной статье (максимальное — 50 тысяч рублей).

По второму протоколу Алехина обвинили в недонесении на себя как на иноагента. Суд по нему состоится позже, блогеру также грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Романа Алехина внесли в реестр иноагентов осенью 2025 года. Незадолго до этого в СМИ попала скрытая запись обсуждения «отката» с пожертвования средств на нужды СВО — утверждалось, что в разговоре участвовал экс-советник курского губернатора.

В декабре Алехин попытался через суд обжаловать признание его иноагентом, но ему не удалось.

Ранее стало известно, какими автомобилями владеет Алехин.