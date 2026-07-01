Во Владивостоке проплывшего 10 км медведя смогли обезвредить

В районе Эгершельд во Владивостоке медведя, проплывшего 10 километров, обезвредили с помощью снотворного — животное уснуло. Об этом сообщает Telegram-канал «Тигр. Владивосток».

Животное планируют снять с косогора и поместить в автомобиль охотнадзора.

Гималайского медведя заметили в одном из районов города 1 июля. Хищник переплыл залив и оказался на территории Эгершельда. Зверь преодолел по воде более 10 км, после чего начал бродить по району. Его заметили рядом с яхт-клубом на улице Верхнепортовая. На место прибыли полицейские и специалисты-охотоведы. Прилегающие к берегу улицы перекрыли.

Накануне сообщалось, что в Красноярском крае медведи окружили село Никольское в Уярском районе, местные жители боятся выходить на улицы.

До этого в Кандалакшском районе Мурманской области отдыхающие встретились с медведем на берегу. Люди, которые в тот момент загорали и плавали, были вынуждены спешно покинуть пляж, заметив хищника в непосредственной близости.

Ранее семья отбилась от медведя топориком и бутылкой.