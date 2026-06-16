Семья отбилась от медведя топориком и бутылкой

В США медведь напал на пару во дворе дома

В Калифорнии пара отбилась от напавшего медведя с помощью пластиковой бутылки и небольшого топорика. Об этом сообщает Global News.

Инцидент произошел в городе Мамонт-Лейкс, местная жительница услышала лай собак. Она выскочила на улицу и увидела, что медведь дерется с одной из них. Женщина попыталась разнять животных, но зверь переключился на нее.

На шум выбежал муж американки, хищник набросился на него. Женщина схватила пластиковую бутылку с водой и принялась бить ею зверя, пытаясь отвлечь внимание. Мужу удалось вырваться, добежать до дома и принести небольшой топорик. Он несколько раз ударил зверя обухом по голове, пока медведь не перестал подавать признаки жизни.

Пострадавшие отделались легкими ранениями. Прибывшие полицейские передали тушу в департамент рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии, где хищника признали опасным.

До этого на Сахалине рыбак выжил после нападения медведя. Несмотря на наличие серьезных травм, россиянин смог самостоятельно обратиться за помощью. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее медведь растерзал рыбака возле одного из поселков на Камчатке.