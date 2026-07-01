Во Владивостоке полиция ловит гималайского медведя

В одном из микрорайонов Владивостока заметили гималайского медведя. Об этом сообщает Telegram-канал «Тигр. Владивосток».
Хищник переплыл залив и проник на территорию района Эгершельд. Сейчас он находится около яхт-клуба на Верхнепортовой улице.
В настоящее время на месте находятся полицейские и специалисты-охотоведы в окружении большого количества местных жителей. Ближайшие к берегу улицы перекрыты.
30 июня сообщалось, что в Красноярском крае медведи окружили село Никольское в Уярском районе, жители боятся выходить на улицы.
В этот же день в Пермском крае медведь напал на мальчика, собиравшего землянику.
25 июня сообщалось, что в Соединенных Штатах медведь более получаса преследовал женщину.
Ранее в Сербии рыбак больше часа прятался от медведей на дереве.