Во Владивостоке полиция ловит гималайского медведя

Во Владивостоке медведь переплыл через залив и проник в городской микрорайон

В одном из микрорайонов Владивостока заметили гималайского медведя. Об этом сообщает Telegram-канал «Тигр. Владивосток».

Хищник переплыл залив и проник на территорию района Эгершельд. Сейчас он находится около яхт-клуба на Верхнепортовой улице.

В настоящее время на месте находятся полицейские и специалисты-охотоведы в окружении большого количества местных жителей. Ближайшие к берегу улицы перекрыты.

30 июня сообщалось, что в Красноярском крае медведи окружили село Никольское в Уярском районе, жители боятся выходить на улицы.

В этот же день в Пермском крае медведь напал на мальчика, собиравшего землянику.

25 июня сообщалось, что в Соединенных Штатах медведь более получаса преследовал женщину.

Ранее в Сербии рыбак больше часа прятался от медведей на дереве.