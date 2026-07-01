Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Во Владивостоке полиция ловит гималайского медведя

Во Владивостоке медведь переплыл через залив и проник в городской микрорайон
Виталий Аньков/РИА «Новости»

В одном из микрорайонов Владивостока заметили гималайского медведя. Об этом сообщает Telegram-канал «Тигр. Владивосток».

Хищник переплыл залив и проник на территорию района Эгершельд. Сейчас он находится около яхт-клуба на Верхнепортовой улице.

В настоящее время на месте находятся полицейские и специалисты-охотоведы в окружении большого количества местных жителей. Ближайшие к берегу улицы перекрыты.

30 июня сообщалось, что в Красноярском крае медведи окружили село Никольское в Уярском районе, жители боятся выходить на улицы.

В этот же день в Пермском крае медведь напал на мальчика, собиравшего землянику.

25 июня сообщалось, что в Соединенных Штатах медведь более получаса преследовал женщину.

Ранее в Сербии рыбак больше часа прятался от медведей на дереве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!