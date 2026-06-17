Медведь напугал туристов на пляже в Мурманской области

В Мурманской области туристы столкнулись с медведем на пляже

Мурманской области группа отдыхающих столкнулась с медведем на пляже в Кандалакшском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мурманск сейчас».

Инцидент произошел на Питкуле, компания загорала и купалась, когда внезапно заметила зверя совсем близко. Медведь находился в нескольких метрах от пледа, где находились люди и собака. Сначала отдыхающие не сразу поняли, что происходит. Когда опасность осознали, пришлось срочно хватать питомца и экстренно спасаться бегством по камням, скалам и ледяной воде.

В итоге медведя удалось отпугнуть шумом, и люди благополучно покинули пляж. Спасатели напомнили, что сейчас медведи особенно активны.

До этого на Сахалине рыбак выжил после нападения медведя. Несмотря на наличие серьезных травм, россиянин смог самостоятельно обратиться за помощью. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее семья отбилась от медведя топориком и бутылкой.