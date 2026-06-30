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Общество

Медведи взяли в осаду село в Красноярском крае

Mash: в Красноярском крае медведи окружили село
Telegram-канал Kras Mash

В Красноярском крае медведи окружили село Никольское в Уярском районе, жители боятся выходить на улицы. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Жители рассказали, что по округе бродят две взрослые медведицы с потомством. Люди боятся выходить на улицы и не могут дождаться помощи. Местные жители жаловались на проблему чиновникам, но ответа от властей не получили.

До этого в Мурманской области группа отдыхающих столкнулась с медведем на пляже в Кандалакшском районе. Инцидент произошел на Питкуле, компания загорала и купалась, когда внезапно заметила зверя совсем близко. Медведь находился в нескольких метрах от пледа, где находились люди и собака. Сначала отдыхающие не сразу поняли, что происходит. Когда опасность осознали, пришлось срочно хватать питомца и экстренно спасаться бегством по камням, скалам и ледяной воде. В итоге медведя удалось отпугнуть.

Ранее медведь напал на женщину и преследовал ее более 30 минут.

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