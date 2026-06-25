В Сербии рыбак больше часа прятался от медведей на дереве

Рыбак Саша Станимирович из села Придворица муниципалитета Смедеревска-Паланка в Сербии больше часа сидел на дереве, дожидаясь ухода медведицы с медвежатами. Об этом мужчина рассказал в эфире телеканала Prva TV.

По словам Станимировича, он пошел ловить рыбу на реке Ясенице. Мужчина зашел в лес, чтобы найти червей для рыбалки, после чего услышал рычание и взвизги.

«Оно повторилось, и я понял, что это медведь, быстро взобрался на дерево, как можно выше. Там я просидел час, ожидая, что что-то появится, и вышла медведица с медвежатами. Она выглядела так, как будто меня почуяла, вела себя возбужденно», — сказал рыбак.

Мужчина добавил, что после ухода животных он просидел на дереве еще 20-30 минут. После этого рыбак тихо спустился и ушел.

23 июня в Канаде медведица набросилась на женщину с собакой, защищая от нее медвежонка. По данным Службы охраны природы Британской Колумбии, жительница города Салмон-Арме гуляла с питомцем без поводка по территории Shuswap Memorial Cemetery Trails и столкнулась с самкой черного медведя и ее детенышем. Медведица атаковала женщину, когда домашний питомец погнался за медвежонком.

Ранее в Сибири маленький медвежонок пришел к людям за помощью.