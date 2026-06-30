В Пермском крае медведь напал на мальчика, собиравшего землянику

В Пермском крае ребенок выжил после нападения медведя. Об этом сообщает портал «Парма Новости».

Инцидент произошел 30 июня в трех километрах от деревни Тебенькова Кудымкарского района. В последние две недели в окрестностях села неоднократно видели медведей. Местные жители замечали двух медвежат, переходящих дорогу, свежий помет, а также медведицу с одним медвежонком.

По предварительной информации, зверь набросился на мальчика, когда он вместе с матерью собирал в лесу землянику. Животное исцарапало ребенка, он госпитализировали, подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого в Мурманской области группа отдыхающих столкнулась с медведем на пляже в Кандалакшском районе. Компания загорала и купалась, когда внезапно заметила зверя совсем близко, им пришлось срочно хватать питомца и экстренно спасаться бегством по камням, скалам и ледяной воде. В итоге медведя удалось отпугнуть.

Ранее медведи взяли в осаду село в Красноярском крае.