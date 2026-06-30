Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

В Пермском крае медведь напал на мальчика, собиравшего землянику

В Пермском крае медведь напал на ребенка
Shutterstock

В Пермском крае ребенок выжил после нападения медведя. Об этом сообщает портал «Парма Новости».

Инцидент произошел 30 июня в трех километрах от деревни Тебенькова Кудымкарского района. В последние две недели в окрестностях села неоднократно видели медведей. Местные жители замечали двух медвежат, переходящих дорогу, свежий помет, а также медведицу с одним медвежонком.

По предварительной информации, зверь набросился на мальчика, когда он вместе с матерью собирал в лесу землянику. Животное исцарапало ребенка, он госпитализировали, подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого в Мурманской области группа отдыхающих столкнулась с медведем на пляже в Кандалакшском районе. Компания загорала и купалась, когда внезапно заметила зверя совсем близко, им пришлось срочно хватать питомца и экстренно спасаться бегством по камням, скалам и ледяной воде. В итоге медведя удалось отпугнуть.

Ранее медведи взяли в осаду село в Красноярском крае.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!