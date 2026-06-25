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Общество

Медведь напал на женщину и преследовал ее более 30 минут

В США женщине удалось отбиться от черного медведя, который гнался за ней
Shutterstock/FOTODOM

В США медведь преследовал туристку около получаса и напал на нее, сообщает Outside Online.

Инцидент произошел 21 июня в природном парке Апекс, недалеко от Денвера. Медведь преследовал туристку более 30 минут, а в конце концов схватил ее рюкзак и коснулся ее ноги, оставив царапины. Женщина, по словам спасателей, сделала все правильно: она отпугивала медведя палками, камнями и громкими звуками и даже сняла на телефон, как хищник кружит вокруг нее.

Сотрудники Службы охраны дикой природы штата Колорадо (Colorado Parks and Wildlife, CPW) подозревают, что медведь утратил естественный страх перед людьми и, вероятно, привык к запаху еды. CPW временно закрыла парк Апекс для проведения рейдов по поимке медведя. Если его поймают, то, скорее всего, усыпят, поскольку власти считают, что животные, демонстрирующие такое агрессивное и привычное поведение, представляют постоянную угрозу.

Ранее в Сербии рыбак больше часа прятался от медведей на дереве.

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