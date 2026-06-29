Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Путин назвал объем резервов бензина в России

Путин: у России накоплено 1,7 млн тонн запасов бензина
Сергей Бобылев/РИА Новости

Запасы бензина в России составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом.

По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Президент также признал наличие дефицита топлива в России, однако назвал его некритичным. По его словам, удары Вооруженных сил Украины по российской энергетической инфраструктуре создают проблемы, но поврежденные объекты оперативно ремонтируют.

Путин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка России топливом. В нем приняли участие, в частности, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

Ранее Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Маскономика». В чем хрупкость бизнес-империи, которая сделала Илона Маска триллионером
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!