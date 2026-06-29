Путин назвал объем резервов бензина в России

Запасы бензина в России составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом.

По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Президент также признал наличие дефицита топлива в России, однако назвал его некритичным. По его словам, удары Вооруженных сил Украины по российской энергетической инфраструктуре создают проблемы, но поврежденные объекты оперативно ремонтируют.

Путин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка России топливом. В нем приняли участие, в частности, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

Ранее Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка.