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Бизнес

Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка

Путин: нужно наращивать производство топлива и контролировать цены на него
Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка страны. Об этом он заявил на совещании по обеспечению внутреннего рынка топливом, сообщает РИА Новости.

«Стабилизация отечественного топливного рынка зависит от принятия системных мер: необходимо нарастить производство топлива и выдержать экономически обоснованные цены на него», — сказал президент.

Путин также поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для агропромышленного комплекса, отметив, что от этого зависит урожай.

В совещании, которое проводит президент, участвуют глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса. Путин предложил участникам рассмотреть дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что возможность импорта топлива рассматривается как одна из мер по обеспечению стабильности на российском топливном рынке.

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