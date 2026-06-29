Путин оценил уровень дефицита топлива на внутреннем рынке России

Путин: дефицит топлива на внутреннем рынке есть, но он не критичен

Дефицит топлива на внутреннем рынке присутствует, но он не критичен. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, удары Вооруженных сил Украины по российской энергетической инфраструктуре создают проблемы. Тем не менее поврежденные объекты быстро ремонтируют, подчеркнул Путин.

До этого Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка России топливом. В нем поучаствовали в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

Глава государства предложил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке страны, отмечается в материале.

На этой неделе более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос.

Ранее мужчина, испугавшийся, что бензин кончится, избил девушку в очереди на АЗС.